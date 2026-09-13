Bei der Tour de France wurde er Dritter, danach gewann er auch die Deutschland Tour. Nun hat sich der mexikanische Jungstar mit einem Sieg in Montreal auf die WM eingestimmt.

Montreal (dpa) – Der mexikanische Jungstar Isaac del Toro hat die Generalprobe für das WM-Straßenrennen gewonnen und sich den Sieg beim Grand Prix Montreal geholt. Der Kronprinz von Superstar Tadej Pogacar holte sich nach 214,4 Kilometern den Sieg im Sprintduell mit dem französischen Jungstar Paul Seixas. Die WM in Montreal beginnt am nächsten Sonntag, das Straßenrennen steigt am 27. September.

Nach dem WM-Aus des zweimaligen Weltmeisters Pogacar, der bei der Vuelta Brüche am Schlüsselbein und am Halswirbel erlitt, dürfte es in Kanada ein offenes Rennen geben. Del Toro hat als Mexikaner dann aber den Nachteil, dass er quasi ohne Team-Unterstützung agieren muss. Bei der Tour de France hatte er den dritten Gesamtrang hinter Teamkollege Pogacar und dem belgischen Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel belegt. Danach gewann er auch die Deutschland Tour.