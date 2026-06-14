Mit zwei Etappensiegen und dem Gesamterfolg setzt Isaac del Toro ein Ausrufezeichen – und könnte bei der Tour de France eine Schlüsselrolle spielen.

Plateau de Solaison (dpa) – Tadej Pogacars Edelhelfer Isaac del Toro reist mit einem Prestigeerfolg zur Tour de France. Der mexikanische Rundfahrtspezialist holte sich den Gesamtsieg bei der schweren Tour Auvergne – Rhône-Alpes, früher unter dem Namen Criterium du Dauphiné besser bekannt. Del Toro gewann am Sonntag auch die Bergankunft auf dem Plateau de Solaison, nachdem er bereits am Vortag auf dem Grand Colombier triumphiert hatte.

Das französische Supertalent Paul Seixas musste dagegen am Sonntag aufgeben, nachdem er am Samstag bei einer Abfahrt im französischen Jura-Gebirge schwer gestürzt war. Trotzdem hatte er dort mit Schürfwunden und einem Rückstand von 1:21 Minuten die Etappe noch beendet.

Tuckwell muss Gelb abgeben

Del Toro siegte am Sonntag nach 120,1 Kilometer mit einer Minute Vorsprung auf den Spanier Juan Ayuso im Alleingang und löste damit den Australier Luke Tuckwell im Gelben Trikot noch ab. Der Red-Bull-Profi sicherte sich aber noch den zweiten Gesamtrang mit 54 Sekunden Rückstand.

«Das ist super cool, diesen Sieg geholt zu haben. Das ist unglaublich», sagte del Toro: «Es bedeutet mir sehr viel, das Rennen zu gewinnen.»

Del Toro, der im vergangenen Jahr bereits Giro-Zweiter war, ist bei der Tour als wichtigster Helfer vom viermaligen Champion Pogacar vorgesehen. Er werde seinen Kapitän mit «Vollgas» unterstützen, so del Toro. Dem Mexikaner wird in Zukunft zugetraut, einmal die Nachfolge des slowenischen Ausnahmekönners anzutreten.