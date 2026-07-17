Bald beginnt die Vuelta im Fürstentum Monaco. Tour-Besucher Fürst Albert II. sagt, dass Superstar Pogacar dabei sein wird. Noch ist der Start des Superstars nicht offiziell bestätigt.

Belfort (dpa) – Fürst Albert II. von Monaco hat die Spekulationen um einen Start von Tadej Pogacar bei der spanischen Vuelta mit Start im Stadtstaat angeheizt. «Tadej Pogacar hat seine Teilnahme am Start zugesagt, wir werden sehen», wurde der 68-Jährige von der Sportzeitung «L'Équipe» zitiert. Am Freitag besuchte er die 13. Etappe der Frankreich-Rundfahrt, bei der Rad-Star Pogacar die Gesamtwertung anführt.

Offen bleibt, ob Fürst Albert mit seiner Aussage einen sportlichen Start Pogacars oder lediglich dessen Anwesenheit beim Auftakt meinte. Denn der viermalige Tour-Champion lebt in Monaco.

Pogacar hat bislang einmal bei der Vuelta mitgemischt. Doch der Gesamtsieg fehlt dem 27-Jährigen noch in seiner Trophäensammlung. Zuletzt mehrten sich die Meldungen, dass Pogacar bei der Spanien-Rundfahrt startet. Bislang ist das nicht offiziell bestätigt.

Pogacars größtem Konkurrenten Jonas Vingegaard aus Dänemark gelang es zuletzt durch den Triumph beim Giro d'Italia, bei allen drei großen Landesrundfahrten zu gewinnen. Nur acht Fahrern gelang dieses Kunststück – dazu zählt auch die belgische Legende Eddy Merckx.

Vuelta-Start am 22. August

Die Spanien-Rundfahrt beginnt am 22. August mit einem Zeitfahren in den Straßen des Fürstentums. Auch die zweite Etappe startet in Monaco, ehe es in Spanien weitergeht. Die Vuelta endet am 13. September in Granada.