Tour de France der Frauen
Pienaar gewinnt Etappe – Lippert im Sprint chancenlos
Liane Lippert
Liane Lippert bei den deutschen Meisterschaften. (Archivbild)
Pia Bayer. DPA

Kurz vor der sehnsüchtig erwarteten Ventoux-Etappe mischt Liane Lippert vorn mit am sechsten Tag der Tour. Doch im Sprint reicht es nicht für ihren insgesamt zweiten Etappensieg bei der Rundfahrt.

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Tournon-sur-Rhône (dpa) – Die frühere deutsche Rad-Meisterin Liane Lippert hat ihren insgesamt zweiten Etappenerfolg bei der Tour de France der Frauen verpasst. Nach hügeligen 153,4 Kilometern zwischen Montbrison und Tournon-sur-Rhone musste sich die 28-Jährige im Sprint einer siebenköpfigen Fluchtgruppe bei der sechsten Etappe als Sechste geschlagen geben. Kim Le Court Pienaar aus Mauritius siegte vor der Französin Cedrine Kerbaol und der Niederländerin Puck Pieterse.

Für die dreimalige Giro-Etappensiegerin aus Friedrichshafen wäre es ein weiterer großer Karriereerfolg gewesen, nachdem sie schon 2023 eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen hatte. Lippert war lange Teil der Fluchtgruppe, die erfolgreich das Hauptfeld hinter sich ließ. Doch im Sprint war sie mehrere Radlängen hinter Tagessiegerin Pienaar.

Freitag wartet der Mont Ventoux

Im Gesamtklassement steht die Schweizerin Marlen Reusser weiter an der Spitze mit einem Abstand von zwölf Sekunden auf die Niederländerin Demi Vollering und 1:17 Minuten auf die Polin Kasia Niewiadoma. Antonia Niedermaier verteidigte zwar ihr Weißes Trikot, aber steht nun als Fünfte statt als Vierte mit 2:40 Minuten hinter Reusser.

Am Freitag steht die mit Spannung erwartete Kletterpartie zum berüchtigten Mont Ventoux an. 2600 Höhenmeter warten vor dem Gipfel des legendären Tour-Bergs. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Nizza.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-494499/1

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