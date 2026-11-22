Zweimal muss der Gesamtsieg der Österreich-Rundfahrt 2017 neu vergeben werden: Nach Stefan Denifl trifft es jetzt Delio Fernandez. Doch auch der nächste Fahrer an der Spitze ist aktuell gesperrt.

Lausanne (dpa) – Erst war der Sieger gedopt, nun hat es auch den Nachfolger erwischt: Der Gesamtsieg der Österreich-Rundfahrt 2017 muss bereits zum zweiten Mal neu vergeben werden. Der Spanier Delio Fernandez, Nachrücker des ursprünglichen Siegers Stefan Denifl, wurde von der International Testing Agency (UTA) nachträglich wegen auffälliger Blutwerte gesperrt.

Damit hieße der neue Gewinner der damaligen Rundfahrt Miguel Ángel Lopez. Der kolumbianische Radprofi ist aktuell wegen eines späteren Vergehens allerdings ebenfalls wegen Dopings gesperrt.

Denifl geständig

Der einstige Gewinner Stefan Denfil war im März 2019 im Rahmen der «Operation Aderlass» vorübergehend festgenommen worden und hatte Blutdoping gestanden. Daraufhin wurden dem Tiroler seine größten Karriereerfolge, der Gewinn der Tour of Austria sowie ein Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt im selben Jahr, aberkannt.

Jahre später wurde jetzt auch sein Nachfolger überführt. Die ITA teilte mit, dass Fernandez wegen Unregelmäßigkeiten in seinem Biologischen Pass von November 2026 an für vier Jahre gesperrt worden ist.

Da die verdächtigen Werte in Proben von Juli und August 2015 sowie August 2023 festgestellt worden waren, strich man Fernandez alle Ergebnisse zwischen dem 28. Juli 2015 und dem 27. Juli 2019 sowie zwischen dem 9. August 2023 und dem Beginn seiner aktuellen Sperre. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 70 Prozent des durchschnittlichen Bruttojahreseinkommens des 40-Jährigen verhängt, der seine Laufbahn im April 2025 beendet hatte.

Lopez aktuell gesperrt

Damit rückt der ursprünglich drittplatzierte Lopez nach vorn. Der 32-Jährige – Spitzname Superman – sitzt aktuell ebenfalls auf der Doping-Strafbank. Bereits 2022 war Lopez während der Tour de France von seiner Mannschaft Astana wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit dem spanischen Doping-Arzt Marcos Maynar suspendiert worden.

Ein Jahr danach sperrte ihn auch der Weltverband UCI. Weitere zwei Jahre später war der frühere Dritte des Giro und der Vuelta wegen des Gebrauchs und Besitzes der verbotenen Substanz Menotropin erneut aus dem Rennen genommen worden. Die Sperre läuft bis Juli 2027.