Konya (dpa) – Der britische Bahnrad-Sprinter Matthew Richardson hat einen Tag nach seinem Fabel-Weltrekord über 200 Meter seine eigene Bestmarke um 0,084 Sekunden unterboten und den Weltrekord auf 8,857 Sekunden verbessert. Der 26-Jährige hatte erst am Donnerstag im türkischen Konya als erster Radsprinter der Geschichte die magische Neun-Sekunden-Marke unterboten.

«Ich wusste, dass ich schneller sein würde, wenn ich so nah wie möglich an der schwarzen Linie fahre. Und so ist es passiert», sagte Richardson, der bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer zwei Silbermedaillen und einmal Bronze für Australien gewonnen hatte. Seit Anfang des Jahres ist Richardson international für sein Geburtsland Großbritannien startberechtigt.