Tag der Ausreißer? Lange kann sich beim Giro keine Gruppe lösen. Doch dann findet sich ein Trio. Im hügeligen Finale siegt ein Team, das schon viel einstecken musste.

Fermo (dpa) – Jhonatan Narvaez hat seinem arg gebeutelten UAE-Team den dritten Etappensieg beim Giro d'Italia beschert. Der ecuadorianische Radprofi, der schon das vierte Teilstück gewonnen hatte, siegte auch auf der achten Etappe nach 156 Kilometern am Schlussanstieg auf den engen Straßen von Fermo. Die Mannschaft von Radsport-Dominator Tadej Pogacar, der beim Giro nicht dabei ist, hatte durch schwere Stürze zu Beginn der Rundfahrt ihre drei wichtigsten Fahrer verloren.

Zweiter wurde mit 32 Sekunden Rückstand der Norweger Andreas Leknessund vor Martin Tjøtta. Narvaez' Teamkollege Mikkel Bjerg hatte zuvor viel Arbeit für den Sieg des Ecuadorianers verrichtet. Topfavorit Jonas Vingegaard, der am Tag nach seinem Sieg am Blockhaus im Blauen Trikot des besten Bergfahrers fuhr, machte im Schlusssprint zwei Sekunden auf den Gesamtführenden Afonso Eulalio gut.

Dem Portugiesen bleiben aber 3:15 Minuten Vorsprung auf Vingegaard. Dritter ist der Österreicher Felix Gall mit 3:34 Minuten Rückstand. Die Favoriten belauerten sich im Finale.

Nach dem schweren und langen Teilstück am Vortag schlugen die Profis am Samstag auf den 156 Kilometern trotzdem ein scharfes Tempo an. Vom Start in Chieti ging es rasant an die Küste. Sofort gab es zahlreiche Attacken, doch lange konnte sich keine Gruppe lösen. Die Fahrer hatten auch mit dem Wind zu kämpfen.

Für Vingegaard gab es einen Schreckmoment, als das Peloton auseinanderriss und er in der hinteren Gruppe war. Doch sein Team fuhr die Lücke zu. Dann konnte sich das Trio aus Bjerg, Narvaez und Leknessund lösen. Im hügeligen Finale mit steilen Rampen setzte sich der 29 Jahre alte Narvaez knapp zehn Kilometer vor dem Ziel ab.

Am Sonntag die nächste Bergankunft

Vingegaard will beim Giro nach der Tour de France und der Vuelta a España auch die dritte große Landesrundfahrt gewinnen. Das schafften erst sieben Fahrer. Am Sonntag hat der Däne bei der nächsten Bergankunft die Chance, dem Rosa Trikot des Spitzenreiters näherzukommen.

Das zu Beginn an der Adriaküste überwiegend flache Teilstück wird am Ende zur Kletterprüfung. Die Etappe endet nach 184 Kilometern und insgesamt rund 2400 Höhenmetern auf dem Corno alle Scale im Bologneser Apennin.