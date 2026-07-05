Heftige Walbrände im Süden Frankreichs zwingen auch die Tour-Organisatoren zum Handeln. Die dritte Etappe wird nicht abgesagt, aber die Zuschauer sollen zu Hause bleiben.

Perpignan/Les Angles (dpa) - Die dritte Etappe der Tour de France soll wegen Waldbränden auf dem französischen Teil ohne Zuschauer stattfinden. «Wir bitten die Öffentlichkeit, sich weder in der Nähe der Rennstrecke noch am Zielort aufzuhalten», sagte Tour-Chef Christian Prudhomme am Vorabend des Abschnitts. Man habe den ganzen Tag über mit der Präfektur des Departements Pyrénées-Orientales dazu im Austausch gestanden. Er danke den Menschen, die an die Strecke kommen wollten «im Voraus für ihr Verständnis und ihre Nachsicht.»

Der Präfekt von Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, sagte Medienberichten zufolge: «Der Waldbrand von außergewöhnlichem Ausmaß, der derzeit in den Pyrénées-Orientales wütet, erfordert einen massiven Einsatz der Mittel zur Waldbrandbekämpfung unserer Feuerwehr, aber auch der inneren Sicherheitskräfte und aller staatlichen Stellen.» Die Priorität sei der Schutz der Bevölkerung, des Eigentums und der Naturräume sowie die Eindämmung des Brandes.

Auch die Werbekarawane wird auf den letzten 40 Kilometern – also auf dem letzten Abschnitt in Frankreich – nicht fahren und die Durchfahrt auf die Fahrer und die unverzichtbaren Organisationsfahrzeuge beschränkt, wie Prudhomme erklärte.

Brand in schwer zugänglichem Gebirgsmassiv

Der derzeit im Departement wütende Brand befindet sich etwa 70 Kilometer von Les Angles entfernt, wo gegen 17.00 Uhr die Ankunft der dritten Etappe der Tour de France erwartet wird. Gestartet werden soll am Montag gegen Mittag im spanischen Granollers, von wo es nach Frankreich in die Pyrenäen geht.

Fast 1.500 Hektar wurden bereits von dem Feuer erfasst, das in einem schwer zugänglichen Gebirgsmassiv ausgebrochen ist. Der Wind schürt die Flammen, das Feuer wird zudem durch trockenes und heißes Wetter begünstigt. Die Bekämpfung der Flammen sei die Nacht über bereits schwierig gewesen, erklärte der stellvertretende Feuerwehrchef der Region, Oberst Stéphane Clerc, wie «Le Parisien» berichtete. «Das Feuer gewinnt an Intensität, wir müssen den Kampf fortsetzen.»