Nach nächtlichen Dopingtests äußert sich Radprofi Nils Politt zu den Uhrzeiten: «Ein bisschen Schlaf sollte man auch haben.» Warum er trotzdem hinter den Kontrollen steht.

Thonon-les-Bains (dpa) - Zwei Tage nach seinem Kapitän Tadej Pogacar hat sich auch der deutsche Radprofi Nils Politt einer nächtlichen Dopingkontrolle bei der Tour de France unterziehen müssen. «Bei mir standen sie gestern um zehn Uhr am Abend vor der Tür und haben geklopft», sagte der deutsche Zeitfahrmeister heute. «Ich war schon fast eingeschlafen, da ist man dann natürlich erst einmal wieder wach.»

Zeitlich lag die Kontrolle bei Politt noch im Rahmen des Erwartbaren, nur unangekündigte Tests zwischen 23.00 und 6.00 Uhr müssen in Frankreich richterlich genehmigt werden. Pogacar war in der Nacht zum Sonntag um 5.00 Uhr getestet worden. Beim inzwischen wegen eines Sturzes ausgeschiedenen Dänen Jonas Vingegaard waren die Kontrolleure um 2.00 Uhr früh.

Politt warb um Nachsicht mit Blick auf die Uhrzeiten. «Wir sind für einen sauberen Sport, wir machen alles. Wenn sie meinen, das muss sein, dann machen wir die Kontrollen», sagte der Kölner. «Vielleicht nicht um zwei oder fünf Uhr, auch wenn es regelkonform ist. Ein bisschen Schlaf sollte man auch haben.»