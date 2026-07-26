Florian Lipowitz erholt sich nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France. Wie der Radprofi auf die Unterstützung der Fans reagiert und was er zu seinem Comeback sagt.

Paris (dpa) – Der deutsche Radstar Florian Lipowitz ist nach seinem Schlüsselbeinbruch bei der Tour de France auf dem Weg der Besserung. «Mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Die OP ist gut verlaufen. Ich bin jetzt schon wieder daheim und fokussiere mich auf die Erholung», sagte Lipowitz, der während der Schlussetappe am Sonntag in der ARD telefonisch zugeschaltet wurde.

Er habe viele Rückmeldungen in den letzten Tagen erhalten, auch wenn er nicht so oft am Handy gewesen sei. «Es ist natürlich superschön zu sehen, dass die ganzen Fans und Außenstehenden mir zusprechen. Das gibt dann wieder Motivation. Ich werde noch ein paar Tage brauchen», ergänzte der Vorjahresdritte.

Comeback-Plan noch nicht klar

Nach seinem Sturz am Dienstag im Einzelzeitfahren habe er die Tour «ein bisschen zur Seite gelegt». Zu seinen Comeback-Plänen äußerte sich der 25-Jährige noch vage. «Ich freue mich, wenn ich wieder ganz schmerzfrei bin. Ich habe noch mit den Rippen und dem Atmen zu kämpfen», so Lipowitz.

Bundestrainer Jens Zemke hatte zuvor seine Hoffnung geäußert, auf Lipowitz bei der WM in Montreal (20. bis 27. September) zurückgreifen zu können. «Ich sehe es schon als realistisch an. Ein Schlüsselbeinbruch ist nicht das Ende der Welt», sagte Zemke der Deutschen Presse-Agentur.