Berlin (dpa) – Der zweimalige dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. «Er leidet immer noch unter den Folgen des Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz bei der Tour de France zugezogen hat», teilte sein Team mit. Damit wird Vingegaard nicht wie teils angenommen bei der Rad-WM in Kanada vom 20. bis 27. September dabei sein.

Nach der Tour, die für den 29-Jährigen durch den Sturz auf der 15. Etappe endete, sei ohnehin eine Erholungsphase geplant gewesen. Durch die Verletzung habe sich der Beginn des Trainings verzögert, und es sei ihm nicht möglich gewesen, in der kommenden Zeit sein Spitzenniveau zu erreichen, wurde Vingegaard zitiert. Der Fokus liege auf der Zielsetzung für die kommende Saison, die er demnächst mit seinem Team besprechen werde.

Dabei hatte Vingegaard sich im vergangenen Jahr auch schon mit dem Ende seiner Karriere beschäftigt. Er sagte in einem Interview, dass er im Jahr 2025 nicht glücklich gewesen sei und dann einige Dinge gemeinsam mit seinem Team geändert habe.

Bis zu seinem Sturz erlebte der Tour-Sieger der Jahre 2022 und 2023 eine starke Saison. Er gewann die Fernfahrt Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt siegte er mindestens einmal bei jeder der drei großen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen.