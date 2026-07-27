Tadej Pogacar ist mit seinem fünften Triumph bei der Tour de France in den Kreis der Rekordsieger aufgestiegen. Die internationale Presse ist voll des Lobes für den slowenischen Radstar.

Paris (dpa) – Ein weiteres Mal hat Radstar Tadej Pogacar bei der Tour de France triumphiert. In Paris stieg der Slowene nach der finalen Etappe in den exklusiven Club der Fünffach-Sieger mit der belgischen Ikone Eddy Merckx, den beiden Franzosen Jacques Anquetil und Bernard Hinault sowie dem Spanier Miguel Indurain auf.

Frankreich

«L'Equipe»: «Monumental. Mathieu van der Poel gewinnt eine Schlussetappe, die eines Monuments würdig ist. Tadej Pogacar stellt den Rekord von fünf Tour-de-France-Siegen ein.»

«Le Parisien»: «Er ist in den Olymp des Radsports aufgestiegen. Tadej Pogacar – ein fünfter Stern katapultiert ihn in die Galaxie der Tour-de-France-Giganten.»

«Le Figaro»: «Unantastbar, unerbittlich, unbeugsam: Tadej Pogacar geht mit seinem fünften Sieg in die Legende der Tour de France ein.»

Slowenien

«Delo»: «Pogacars gelber Thron ist unangreifbar. Der slowenische Champion feierte auf den Champs-Élysées seinen historischen fünften und überzeugendsten Sieg.»

«Radiotelevizija Slovenija»: «Die Superlative sind längst erschöpft, beziehungsweise es fällt schwer, erneut eine angemessene Hymne auf den besten Radfahrer der Welt zu verfassen.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Pogacar zum fünften Mal zum König gekrönt. Tadej Pogacar hat seinen Legendenstatus zementiert. Er sichert sich seinen fünften Tour-de-France-Titel. Damit reiht er sich in den Kreis der ganz Großen des Radsports ein – an der Seite von Legenden wie Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain.»

«Tuttosport»: «Pogacar V – Paris krönt den Kaiser. Pogacar wird zur Legende und gewinnt seine fünfte Tour de France.»

«Corriere dello Sport: «Pogacar wird zur Legende: Fünfter Tour-de-France-Triumph, doch van der Poel gewinnt die Schlussetappe.»

«Corriere della Sera»: «Was bis vor zwei Jahren bloß die (ehrlich gesagt etwas eintönige) Pariser Ehrenrunde der Tour de France war, entwickelte sich an diesem Sonntag zur großartigsten Etappe der Grande Boucle 2026 – der letzten. Zu verdanken ist dies zwei herausragenden Fahrern: dem fünfmaligen Sieger Tadej Pogacar und dem genialen Mathieu van der Poel.»

Spanien

«AS»: «Pogacar ist eine Legende (...) Pogacar gibt sich nicht mit einem einfachen Sieg zufrieden; er will ihn mit Stil gewinnen und Geschichte schreiben. Am Sonntag schrieb er mit seinem fünften Tour-de-France-Sieg ein weiteres glorreiches Kapitel und sicherte sich damit einen Platz unter den legendären Champions.»

«Marca»: «Mit 27 Jahren reiht er sich in den Kreis von Anquetil, Merckx, Hinault und Indurain ein – fünf Tour-Siege, die bislang wie eine Schwelle wirkten, die nur den absoluten Legenden vorbehalten war. Doch Pogacar erreicht dieses Ziel nicht, als hätte er eine Etappe abgeschlossen, sondern eher wie jemand, der gerade erst warmgelaufen ist.»

Großbritannien

«Guardian»: «Der unermüdliche Tadej Pogacar gewinnt seine fünfte Tour de France und egalisiert den Rekord. (...) Doch sein unaufhaltsamer Erfolg ist nicht ohne Vorbehalte zu sehen. Es wäre naiv, einen fünffachen Tour-Sieger zu feiern, ohne den Kontext zu verstehen. Zweifellos ist Pogacar ein Phänomen, doch sein Umfeld ist mit Altlasten aus weniger erfreulichen Zeiten belastet.»

Belgien

«Het laatste Nieuws»: «Eine Tour voller Meilensteine und Rekorde. Ob er krank war oder nicht, blieb bis zur Ankunft in Paris ein Rätsel. Fest steht jedoch: Mit seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France hat Tadej Pogacar (27) den Rekord eingestellt – nach einer Tour, bei der er der Konkurrenz drei Wochen lang haushoch überlegen war und einen Rekord nach dem anderen brach.»

Niederlande

«Telegraaf»: «Ein meisterhafter Tadej Pogacar schien nach der Niederlage im Mannschaftszeitfahren und dem Teamvirus in der Tour verwundbar zu sein, dominiert aber von Barcelona bis Paris. Mit seinem fünften Gesamtsieg bei der Tour de France hat Tadej Pogacar dafür gesorgt, dass es nun eine „Gang of Five“ gibt, wenn es um diese seltene Leistung geht.»

Österreich

«Krone»: «Unfassbarer Pogacar fixiert 5. Tour-de-France-Sieg.»

«Kurier»: «Der liebe Kannibale: Wie Tadej Pogacar den Radsport dominiert. Tadej Pogacar gewann zum fünften Mal die Tour de France und ist nun Rekordsieger. Der Slowene lässt die Bestmarken im Radsport purzeln.»

Schweiz

«Blick»: «Die Frankreich-Rundfahrt 2026 endet mit dem fünften Gesamtsieg von Tadej Pogacar und einer denkwürdigen Schlussetappe auf den Champs-Élysées, die Mathieu van der Poel hauchdünn für sich entscheidet.»

«Tagesanzeiger»: «Unersättlich, unbesiegbar, Pogacar. Der 27-Jährige zieht dank seinem 5. Gesamtsieg mit Eddy Merckx gleich. Tadej Pogacar pulverisiert Rekorde, wird bewundert – und hört doch immer mehr Buhrufe.»

«Neue Zürcher Zeitung»: «Tadej Pogacar wird Rekordsieger der Tour de France – er hat sich vom Sonnyboy zum Leader entwickelt.»