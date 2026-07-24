Alpe d’Huez war ein Spektakel mit Hunderttausenden Fans. Der Radprofi Einer Rubio wird das in keiner guten Erinnerung behalten. Er fuhr in ein plötzlich bremsendes Begleitfahrzeug von Tadej Pogacar.

Alpe d'Huez (dpa) – Nach einem Crash in ein Begleitfahrzeug von Tadej Pogacars Team UAE hat der Kolumbianer Einer Rubio die Tour de France aufgeben müssen. Im medizinischen Report der Tour ist zu lesen, dass der 28 Jahre alte Radprofi auf dem Weg nach Alpe d'Huez Gesichtsverletzungen erlitten habe und zum Röntgen gebracht wurde.

«Einer Rubio musste nach dem Unfall, den er beim Aufstieg zur Alpe d'Huez erlitt, mit rund 20 Stichen im Gesicht genäht werden. Der Kolumbianer wird in ein Krankenhaus in Grenoble verlegt, wo weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um das Ausmaß seiner Verletzungen festzustellen», teilte sein Team Movistar mit.

Vollbremsung wegen Fan?

Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel passierte der spätere Etappensieger Pogacar Rubio und kurz darauf auch dessen Begleitfahrzeug. Wenig später musste der Fahrer des Wagens eine Vollbremsung tätigen und der dahinter fahrende Rubio raste in das Auto. Dem Vernehmen nach hatte ein Fan versucht, die Straße zu überqueren, was die Vollbremsung auslöste.

Etwa eine halbe Million Zuschauer soll sich an dem 13,8 Kilometer langen Schlussanstieg befunden haben. Die Organisatoren hatten große Teile der Strecke mit Gittern abgeriegelt, beidseitig waren diese allerdings nur auf den letzten Kilometern platziert worden.