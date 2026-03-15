Isaac del Toro feiert seinen zweiten Rundfahrt-Sieg der Saison: Beim Schlussakt von Tirreno-Adriatico bringt den 22-Jährigen auch ein Zeitverlust nicht um den Sieg.

San Benedetto del Tronto (dpa) – Das mexikanische Ausnahme-Talent Isaac del Toro hat bereits die zweite Rundfahrt in dieser Saison gewonnen. Der 22 Jahre alte Radprofi sicherte sich erstmals den Erfolg beim traditionsreichen Tirreno-Adriatico. Auf der letzten Etappe des «Rennens zwischen den Meeren» nach San Benedetto del Tronto kam del Toro zwar mehr als zwei Minuten nach Sieger Jonathan Milan ins Ziel. Da der Mexikaner aber durch einen Sturz aufgehalten worden war, bekam er dieselbe Zeit.

In der Gesamtwertung lag der Kronprinz von Rad-Dominator Tadej Pogacar am Ende 40 Sekunden vor dem US-Amerikaner Matteo Jorgensen. Der Italiener Giulio Pellizzari wurde mit zwei weiteren Sekunden Rückstand Dritter. Zuvor hatte del Toro in diesem Jahr bereits die UAE-Tour gewonnen und beim Schotterrennen Strade Bianche den dritten Platz belegt.

Die 142 Kilometer lange letzte Tirreno-Etappe endete wie erwartet in einem Massensprint. Der Italiener Milan setzte sich an der Adriaküste vor dem Australier Sam Welsford und Laurenz Rex aus Belgien durch. Kurz vor dem Ziel waren die Etappen-Favoriten Jasper Philipsen und Paul Magnier gestürzt.