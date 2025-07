Mauritius darf bei der Tour jubeln: Le Court Pienaar in Gelb

Guéret (dpa) - Kim Le Court Pienaar lässt den kleinen Inselstaat Mauritius vom Triumph bei der Tour de France der Frauen träumen. Die 29-Jährige holte sich mit dem Sieg auf der fünften Etappe über 165,8 Kilometer von Chasseneuil-du-Poitou nach Guéret auch das Gelbe Trikot von Altmeisterin Marianne Vos zurück.

Le Court Pienaar, Tochter eines mauritischen Vaters und einer schottischen Mutter, hat im Gesamtklassement nun 18 Sekunden Vorsprung auf die Französin Pauline Ferrand-Prevot. Ex-Siegerin Demi Vollering aus den Niederlanden ist als Dritte 23 Sekunden zurück.

Die Entscheidung fiel im Sprint einer siebenköpfigen Gruppe. Deutsche Fahrerinnen waren nicht dabei. Auch die Niederländerin Vos hatte am letzten Anstieg abreißen lassen. Zuvor waren bereits die Top-Sprinterinnen wie Lorena Wiebes (Niederlande), die am Dienstag gewonnen hatte, und Weltmeisterin Lotte Kopecky (Belgien) abgehängt worden.

Späte Karriere im Profiradsport

Der erste Versuch von Le Court Pienaar im Profiradsport war in den Jahren 2015 und 2016 noch ziemlich enttäuschend verlaufen. Über den Umweg Mountainbike startete sie im vergangenen Jahr einen weiteren Anlauf - und schaffte gleich den Durchbruch. Im Frühjahr dieses Jahres gewann sie sogar den schweren Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Am Donnerstag wird es auf der sechsten Etappe über 123,7 Kilometer von Clermont-Ferrand nach Ambert noch einmal deutlich schwerer. Vier Bergwertungen, darunter eine der ersten Kategorie, sind zu bewältigen. Die Rundfahrt endet am Sonntag nach neun Etappen in Chatel.