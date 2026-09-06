Spanien darf bei der Vuelta auf einen Heimsieg hoffen. Enric Mas geht mit einem Vorsprung von über zwei Minuten auf die letzten sechs Etappen. Seinen zweiten Etappensieg holt Wout van Aert.

Cordoba (dpa) – Der Spanier Enric Mas geht im Roten Trikot des Gesamtersten in die letzte Woche der Vuelta. Beim zweiten Tagessieg von Klassiker-Spezialist Wout van Aert verteidigte der 31-Jährige bei Temperaturen von über 40 Grad auf der verkürzten 15. Etappe seine Spitzenposition erfolgreich. Van Aert siegte nach 110,2 Kilometern von Palma de Rio nach Cordoba im Sprint einer fünfköpfigen Ausreißergruppe vor dem Italiener Alessandro Romele und dem Belgier Thibau Nys. Die Etappe war wegen der hohen Temperaturen um gut 80 Kilometer verkürzt worden.

Mas liegt vor dem zweiten Ruhetag in der Gesamtwertung 2:06 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall. Der viermalige Gesamtsieger Primoz Roglic aus Slowenien ist mit einem Rückstand von 2:10 Minuten Dritter.

Keine Rolle spielte am Sonntag der deutsche Hoffnungsträger Marco Brenner, der am Samstag die 14. Etappe bei der Bergankunft in Sierra de la Pandera gewonnen hatte. Es war erste deutsche Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt seit Lennard Kämna vor drei Jahren.

Mas seit Pogacar-Sturz in Führung

Mas trägt bei der Vuelta seit dem sturzbedingten Aus von Superstar Tadej Pogacar auf der achten Etappe das Rote Trikot. Der 31-Jährige, der lange Zeit die spanischen Hoffnungen bei Rundfahrten nicht erfüllte, könnte doch noch zu seinem ersten großen Sieg kommen. Bei der Vuelta hatte er schon dreimal den zweiten und einmal den dritten Gesamtrang belegt.

Am Dienstag geht es bei der Vuelta mit der 16. Etappe über 181,1 Kilometer von Cortegana nach La Rabida weiter. Dabei dürfen die Sprinter auf eine Massenankunft hoffen. Die Rundfahrt endet am 13. September in Granada.