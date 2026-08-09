Mit einem starken Einzelzeitfahren sichert sich Marco Brenner den Gesamtsieg bei der Polen-Rundfahrt – und feiert damit seinen ersten Triumph auf der WorldTour.

Wieliczka (dpa) - Der deutsche Radprofi Marco Brenner hat die Polen-Rundfahrt gewonnen und damit den größten internationalen Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der deutsche Meister von 2024 holte sich auf der abschließenden Etappe mit einem siebten Platz im Einzelzeitfahren noch den Gesamtsieg und landete damit zugleich seinen ersten Erfolg auf der WorldTour.

Brenner war auf dem 12,5 Kilometer langen Parcours in Wieliczka nur elf Sekunden langsamer als der Schweizer Spezialist und Teamkollege Stefan Küng. Damit machte er in der Gesamtwertung einen Sprung vom vierten auf den ersten Platz. In der Endabrechnung hatte der Youngster zehn Sekunden Vorsprung vor dem Neuseeländer Finn Fisher-Black vom Red-Bull-Team.

Brenner: «Wird ein paar Tage dauern»

«Die Polen-Rundfahrt in Gelb zu beenden, macht mich unglaublich glücklich. Nach dem Tag gestern habe ich an den Sieg geglaubt. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich realisiert habe, was ich erreicht habe», sagte Brenner und Teamkollege Küng ergänzte: «Dies ist ein perfekter Tag für unser Team.»

Brenner, der für das Schweizer Tudor-Team fährt, gilt im Radport als Rundfahrt-Talent und hat auch schon einige Top-5-Platzierungen geholt. Für die Tour de France ist der Augsburger bislang noch nicht berücksichtigt worden.