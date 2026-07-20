Florian Lipowitz sieht für Tadej Pogacar keine Konkurrenz mehr und stellt sich im Red Bull-Team hinter Remco Evenepoel.

Annecy (dpa) – Für den Vorjahresdritten Florian Lipowitz ist die 113. Tour de France aus sportlicher Sicht entschieden. «Der Abstand zu Pogacar ist natürlich jetzt schon immens. Und ich glaube, wenn er jetzt sturzfrei und gesund durchkommt, gibt es da keinen Weg mehr an ihm vorbei», sagte Lipowitz am zweiten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt in einer Medienrunde

Titelverteidiger Tadej Pogacar führt die Gesamtwertung mit 5:00 Minuten Vorsprung auf Lipowitz' Teamkollegen Remco Evenepoel an. Lipowitz folgt 6:48 Minuten zurück auf dem fünften Platz.

Lipowitz als Helfer für Teamkollegen

Mit Blick auf die Rollenverteilung im Red Bull-Team sieht Lipowitz nun Evenepoel als Kapitän. «Wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut und auch die Leistung von gestern und mit dem Tag morgen natürlich, ist Remco die Priorität. Wichtig ist, dass einer von uns auf dem Podium steht. Remco hat die besten Chancen dafür», betonte Lipowitz, der dafür auch als Helfer bereitsteht.

Evenepoel hatte am Sonntag die Etappe auf dem Plateau de Solaison gewonnen und ist am Dienstag auf der 16. Etappe als Einzelzeitfahr-Weltmeister auch der Favorit im Kampf gegen die Uhr.