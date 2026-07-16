Florian Lipowitz war Biathlet und ist jetzt die große deutsche Radsport-Hoffnung. Mitten im Rennen auf der 12. Etappe der Tour de France denkt er an seine frühere Disziplin.

Chalon-sur-Saône (dpa) – Kein Treffer, aber beste Laune: Deutschlands Radsport-Star Florian Lipowitz hatte auf der 12. Etappe der Tour de France Zeit für Späße. Der 25-Jährige vom deutschen Red-Bull-Team zielte mit einer Trinkflasche auf eine am Straßenrand aufgestellte Tafel mit einer Zielscheibe, verfehlte und kommentierte das im TV lapidar: «Das ist der Grund, warum ich mit Biathlon aufgehört habe.»

Lipowitz hatte seine Sportkarriere als Biathlet begonnen und zählte auch zum Nationalkader. Weil er – auch verletzungsbedingt – viel auf dem Rad trainierte, entdeckte er seine Liebe und sein Talent für den Radsport. Bei seiner ersten Tour de France fuhr Lipowitz im vergangenen Jahr als Dritter gleich aufs Podest. Auch diesmal ist er der größte deutsche Hoffnungsträger in der Gesamtwertung.