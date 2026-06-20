Florian Lipowitz testet in Slowenien für die Tour de France. Bei der Generalprobe ist der Gesamtsieg möglich.

Kranjska Gora (dpa) – Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz hat vor der abschließenden Etappe der Slowenien-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Vorjahres-Dritte der Tour de France gewann die vierte Etappe vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Giulio Pellizzari. Beide überquerten nach 184,7 Kilometern von Kranj nach Kranjska Gora nahezu gemeinsam jubelnd die Ziellinie, Lipowitz lag aber minimal vorn.

Damit löste der 25-Jährige seinen Teamkollegen Laurence Pithie aus Neuseeland an der Spitze des Gesamtklassements ab. Die Rundfahrt, bei der die großen Stars fehlen, endet am Sonntag in Nove Mesto. «Ich bin sehr glücklich, wieder einmal gewonnen zu haben nach fast zwei Jahren», sagte Lipowitz im Sieger-Interview. «Die Etappe morgen wird noch einmal kitzlig.»

Auf der Königsetappe überquerte Lipowitz den 1.611 Meter hohen Vrsic-Pass als Erster und legte damit den Grundstein für seinen ersten Saisonerfolg. In der Gesamtwertung folgt Teamkollege Pellizzari mit vier Sekunden Rückstand, Dritter ist der Slowene Jakob Omrzel mit 1:32 Minuten Rückstand. Ormzel war auch auf der vierten Etappe mit knapp anderthalb Minuten Rückstand als Dritter ins Ziel gekommen.