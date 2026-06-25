Im vergangenen Jahr durchkreuzte Oscar Onley fast den dritten Gesamtrang vom deutschen Radstar Florian Lipowitz. Dieses Jahr fehlt der Brite in Frankreich.

London (dpa) – Der deutsche Rad-Star Florian Lipowitz wird sich in diesem Jahr keinen Schlagabtausch mit Oscar Onley bei der Tour de France liefern. Wie das Team des 23 Jahre alten Briten mitteilte, verpasst Onley die 113. Frankreich-Rundfahrt wegen einer schweren Schulterverletzung, die er sich beim Vorbereitungsrennen Tour Auvergne-Rhône-Alpes zugezogen hatte. Die Tour beginnt am 4. Juli in Barcelona.

Lipowitz konnte im vergangenen Jahr seinen dritten Gesamtrang bei der Tour vor dem Briten verteidigen. Teilweise entwickelte sich zwischen den beiden Profis ein enges Rennen. Onley kam schlussendlich in Paris auf Rang vier.