Florian Lipowitz attackiert am Berg, doch Paul Seixas bleibt unbeeindruckt – und baut den Vorsprung aus. Wer kann das französische Rad-Talent noch stoppen?

Galdakao (dpa) – Trotz einiger Attacken ist der Rückstand von Florian Lipowitz in der Gesamtwertung der Baskenland-Rundfahrt auf den überlegenen Führenden Paul Seixas weiter angewachsen. Der Tour-de-France-Dritte verlor in der Schlussphase der vierten Etappe weitere 20 Sekunden auf das französische Rad-Talent, bleibt aber Gesamtdritter. Die anspruchsvolle Etappe über 167,2 Kilometer mit sieben Bergprüfungen gewann der Spanier Alex Aranburu, der einer großen Ausreißergruppe angehörte.

Lipowitz hatte am vorletzten Anstieg mit einigen Angriffen den französischen Youngster getestet, doch Seixas ließ sich nicht abschütteln. Vielmehr konnte sich der 19-Jährige später sogar von seinen Mitkonkurrenten absetzen. Lipowitz liegt in der Gesamtwertung nun 2:28 Minuten hinter Seixas, Zweiter ist sein Red-Bull-Teamkollege Primoz Roglic (2:19).

Seixas der Hoffnungsträger in Frankreich

Seixas ist der große Hoffnungsträger Frankreichs, in den kommenden Jahren bei der Tour endlich für den ersten Gesamtsieg eines einheimischen Fahrers nach über 40 Jahren zu sorgen. Den bislang letzten französischen Sieg hatte Bernard Hinault 1985 geschafft.

Seixas hatte im vergangenen Herbst bereits den dritten Platz bei der EM hinter Superstar Tadej Pogacar und Remco Evenepoel belegt. Bei der Baskenland-Rundfahrt gewann er die ersten beiden Etappen in überlegener Manier. Ihm winkt nun der erste Rundfahrtsieg auf der WorldTour. Zwei Etappen sind bis zum Finale in Bergara noch zu absolvieren.