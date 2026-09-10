Nach einem Schlüsselbeinbruch bei der Tour de France ist Florian Lipowitz für das deutsche WM-Team nominiert worden. Welche Chancen hat er beim Straßenrennen in Montreal?

Frankfurt (dpa) – Fast zwei Monate nach seinem Sturz bei der Tour de France ist Florian Lipowitz für die Straßenrad-WM nominiert worden. Der 25-Jährige führt das sechsköpfige deutsche Aufgebot für das Straßenrennen in Montreal am 27. September an, zu dem auch Maximilian Schachmann, Marco Brenner, Georg Zimmermann, Felix Engelhardt und Nico Denz gehören. Das gab der deutsche Verband German Cyling bekannt.

Für das Einzelzeitfahren eine Woche zuvor nominierte Bundestrainer Jens Zemke Jasha Sütterlin und Maximilian Walscheid, im Mixed kommt zusätzlich Nikias Arndt zum Einsatz. Der deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt, der auch im Straßenrennen ein wertvoller Fahrer gewesen wäre, erhielt von seinem Team nach dpa-Informationen keine Freigabe für die WM.

Bei den Frauen gehen Franziska Koch, Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert und Antonia Niedermaier mit Medaillenchancen in das Straßenrennen. Unterstützt wird das Quartett von Linda Riedmann. Im Einzelzeitfahren treten Koch und Niedermaier, die eine WM-Medaille bisher zweimal knapp verpasst hatte, an.

Rennhärte in Italien

Lipowitz hatte erst am Mittwoch bei einem Eintagesrennen in der Toskana sein Comeback gegeben. Der Schwabe war im Einzelzeitfahren der Tour gestürzt und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Das Straßenrennen der WM ist zwar nicht so schwer wie in den vergangenen beiden Jahren, bietet aber mit 3.700 Höhenmetern auf rund 270 Kilometern kletterstarken Fahrern beste Chancen.

Eine Platzierung in den Top Ten ist für Lipowitz durchaus realistisch. In Italien holt sich der Red-Bull-Profi gerade die nötige Rennhärte, ist auch heute bei der Coppa Sabatini im Einsatz. Es folgen zwei weitere Rennen. Als Favorit im WM-Rennen gilt nach dem Ausfall von Titelverteidiger Tadej Pogacar Lipowitz' belgischer Teamkollege und Ex-Weltmeister Remco Evenepoel.