Florian Lipowitz behauptet sich beim anspruchsvollen Anstieg in der Romandie gegen Tadej Pogacar und wird Zweiter. Pogacar übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

Martigny (dpa) – Florian Lipowitz hat den ersten Bergtest gegen Radsport-Superstar Tadej Pogacar bei der Tour de Romandie bestanden. Der 25-Jährige kam auf der 171,2 Kilometer langen ersten Etappe mit Start und Ziel in Martigny als Teil einer vierköpfigen Spitzengruppe als Zweiter ins Ziel. Den Sieg im Sprint sicherte sich der Slowene Pogacar. Dritter wurde der Franzose Lenny Martinez vor dem Norweger Jörgen Nordhagen.

In der Gesamtwertung der Rundfahrt durch die Westschweiz übernahm Pogacar die Führung. Der Weltmeister liegt sieben Sekunden vor Lipowitz. Martinez weist als Dritter 16 Sekunden Rückstand auf Pogacar auf. «Das war nicht geplant, aber es ist schön, den Sieg geholt zu haben. Auf den letzten 22 Kilometer herrschte Gegenwind, da war ich froh, nicht allein zu sein», sagte Pogacar, der erstmals in der Romandie fährt.

Steiler als Alpe d'Huez

Auf der weitgehend flachen Etappe mussten die Profis nur einen längeren Anstieg bewältigen – doch der hatte es in sich. Der knapp neun Kilometer lange Weg nach Ovronnaz wies eine durchschnittliche Steigung von 9,8 Prozent auf und damit deutlich mehr als legendäre Tour-Anstiege wie Alpe d'Huez. An derm Berg attackierte Pogacar erwartungsgemäß, zunächst folgte nur Martinez.

Lipowitz nahm nach und nach seinen Rhythmus auf und schloss die Lücke. Über den Pass fuhr der Tour-Dritte des Vorjahres mit Pogacar und Martinez. Im Tal schloss Nordhagen zu dem Trio auf, ein Sprint musste über den Tagessieg entscheiden.