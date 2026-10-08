Sein Team hat seine Saison bereits für beendet erklärt. Trotzdem fährt Ion Izagirre sein letztes Rennen - mit einer schweren Verletzung.

Bergamo (dpa) – Simons Geschkes früherer Zimmerkollege Ion Izagirre möchte sich trotz einer schweren Verletzung nicht vom Start bei seinem letzten Rennen abbringen lassen. Der 37 Jahre alte spanische Radprofi nimmt am Samstag mit einem gebrochenem Handgelenk an der Lombardei-Rundfahrt teil. Das gab Izagirre auf Instagram bekannt – obwohl sein Team seine Saison bereits für beendet erklärt hatte.

«Ich möchte meine Karriere nicht auf diese Weise beenden. Deshalb sehen wir uns am Samstag beim Start in der Lombardei», sagte Izagirre. Bei der Tour de France hatte sich der Baske oft das Zimmer mit Geschke geteilt, der seine Laufbahn vor zwei Jahren beendet hatte. Am Samstag wird Izagirres Laufbahn nach 17 Jahren enden.

Sieg vor schwerem Trainingssturz

Vor gut einer Woche hatte sich der zweimalige Tour-Etappensieger bei einem Sturz im Training das linke Handgelenk gebrochen. Das Team Cofidis erklärte die Saison – und damit auch die Karriere – von Izagirre für beendet. Dadurch hätte ein Sieg im letzten Rennen in der Statistik gestanden, da der Spanier Mitte September das Memorial Marco Pantani gewonnen hatte.

Bei der enorm anspruchsvollen Lombardei-Rundfahrt wird Izagirre wohl keine Chance auf den Sieg haben. Fraglich ist, ob er das 240 Kilometer lange Rennen von Bergamo nach Como mit der Verletzung überhaupt wird beenden können. Im letzten Klassiker der Saison sind insgesamt neun Anstiege zu bewältigen.