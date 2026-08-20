Über viele Jahre hat der zweimalige Weltmeister die französischen Radsport-Fans begeistert. 2019 durfte er sogar vom Toursieg träumen. Nun ist Schluss.

Paris (dpa) – Der zweimalige Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Wie die Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, habe der französische Radstar entschieden, dass die Tour de France sein letztes Rennen gewesen sei.

Alaphilippe besaß beim Schweizer Tudor-Rennstall zwar noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr, doch konkurrenzfähig war der 34-Jährige kaum noch. Bei der Frankreich-Rundfahrt konnte er sich auf keiner Etappe in Szene setzen, sein letzter Profisieg liegt fast ein Jahr zurück.

Alaphilippe hatte 2020 und 2021 den WM-Titel im Straßenrennen gewonnen. Dazu siegte er 2019 beim Klassiker Mailand-Sanremo und gewann dreimal den Fleche Wallonne. Auch bei der Tour sorgte er mit sechs Etappensiegen und dem Bergtrikot 2018 für Furore. 2019 fuhr er gar 14 Tage im Gelben Trikot, am Ende belegte er den fünften Gesamtrang.