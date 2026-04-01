Bei der Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt präsentiert sich der Belgier van Aert zunächst in guter Form. Doch dann wird es dramatisch.

Waregem (dpa) – Der belgische Rad-Star Wout van Aert hat bei der Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt eine bittere Pleite kassiert. Der 31-Jährige, der beim Klassiker am Wochenende startet, verpasste in einem spannenden Sekunden-Showdown seine Revanche für eine empfindliche Niederlage beim belgischen Halbklassiker Quer durch Flandern im Vorjahr.

Erneut sollte es nicht sein: Van Aert wurde auf dramatische Weise nach einem Solo-Ritt wenige Meter vor dem Ziel eingeholt und musste sich wie im vergangenen Jahr mit Rang zwei abfinden. Der zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna aus Italien holte sich knapp vor van Aert den Tagessieg und verhinderte den ersten Saisonerfolg des Belgiers, der zuletzt bei Mailand-Sanremo Dritter geworden war.

Kein Deutscher in Top Zehn

Bei der 80. Ausgabe wurde der Norweger Søren Wærenskjold Dritter. Nach den 184,6 Kilometern zwischen Roeselare und Waregem im Westen Belgiens schaffte es kein Deutscher unter die besten zehn Fahrer.

Bei der 110. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt am Sonntag messen sich Vorjahressieger Tadej Pogacar und der dreimalige Flandern-Triumphator Mathieu van der Poel. Auch der belgische Star Remco Evenepoel – Teamkollege des deutschen Senkrechtstarters Florian Lipowitz – kündigte kurzfristig bei Instagram seine erstmalige Teilnahme bei der Ronde an.