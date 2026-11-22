Der Krieg der USA gegen den Iran wirkt sich auch auf den Radsport in der Region aus: Zwei Rennen fallen aus, ein Team verliert einen Sponsor. Was hinter den Entscheidungen steckt.

Riad/Doha (dpa) – Die Spannungen im Mittleren Osten haben zur Absage von zwei Radrennen geführt. Sowohl die Alula-Tour in Saudi-Arabien als auch die nach Abstinenz geplante Katar-Rundfahrt werden nach Medienberichten im kommenden Jahr nicht ausgetragen. Beide Rennen fehlen im Kalender des Weltverbandes UCI, die Alula-Tour war vom 25. bis 29. Januar geplant.

Alula zog sich laut eines Berichts von «Escape Collective» zudem als Sponsor des Teams Jayco zurück, für das die Deutschen Pascal Ackermann und Felix Engelhardt fahren.

Durch den Krieg der USA gegen den Iran und deren Auswirkungen auf die arabische Halbinsel kann Alula seinen Sponsoring-Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das Land war mehrmals angegriffen worden, die UCI hatte bereits die vom 3. bis 7. November geplante urbane WM in Riad abgesagt.

Die Absage der Katar-Rundfahrt bestätigte Nationaltrainer Rik Verbrugghe und gab gegenüber «Cyclingnews» logistische Herausforderungen an. 2028 solle die Rundfahrt jedoch gestartet werden. Das Rennen war aus finanziellen Gründen 2016 zum bisher letzten Mal ausgetragen worden und sollte nun mit Blick auf die Asien-Meisterschaften 2030 erneut stattfinden.