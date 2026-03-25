Brügge (dpa) – Marcel Kittel darf sich in seiner neuen Rolle als Sprintcoach auf den nächsten Sieg seines Schützlings Dylan Groenewegen freuen. Der Niederländer vom zweitklassigen Radrennstall Unibet Rose Rockets holte sich bei der 50. Auflage der Ronde von Brügge nach 202,9 Kilometern den Sieg vor dem belgischen Sprintkönig Jasper Philipsen und holte damit schon seinen vierten Saisonerfolg. Einen starken dritten Platz belegte der Cottbuser Max Kanter, der jüngst bereits mit einem Etappensieg bei Paris-Nizza für Furore gesorgt hatte.

Kittel, einst bester Sprinter der Welt, kümmert sich seit dieser Saison um die schnellen Männer des aufstrebenden Rennstalls. Nach seinem Karriereende war der 14-malige Tour-Etappensieger zunächst als TV-Experte im Radsport tätig.

Mit Groenewegen hat Kittel einen prominenten Mann in seinem Team. Der Niederländer hatte in der Vergangenheit auch schon sechs Etappen bei der Tour de France gewonnen. Sein Name steht aber vor allem in Verbindung mit dem schlimmen Sturz bei der Polen-Rundfahrt im Jahr 2000, als er seinen Landsmann Fabio Jakobsen in die Balustraden gedrängt hatte. Dieser lag danach zwischenzeitlich im Koma und musste mehrmals operiert werden. Groenewegen wurde für neun Monate gesperrt.