Albertville (dpa) – Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat die Team-Taktik des deutschen Red-Bull-Rennstalls auf der Königsetappe nicht ganz nachvollziehen können. «Am Col de la Madeleine war Florian Lipowitz nur 20 Sekunden hinter der Leadergruppe. Wenn man da Primoz Roglic nach hinten schickt, so 500 Meter vor der Kuppe, dann können die zu zweit wieder ganz schnell in die erste Gruppe zurückkommen», sagte der 51-Jährige bei Eurosport. «Lipowitz verbraucht dann nicht so viel Kraft in der Abfahrt. Dann sieht das ganz anders aus.»

Lipowitz hatte am Ende der schweren Alpen-Etappe viel Zeit einbüßt, verteidigte aber dennoch knapp seinen dritten Platz und das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. In der Gesamtwertung liegt der ehemalige Biathlet nur noch 22 Sekunden vor dem viertplatzierten Briten Oscar Onley.

Solo-Attacke führt nicht zum gewünschten Erfolg

Roglic hatte sich auf der 18. Etappe früh einer Ausreißergruppe angeschlossen und wartete am zweiten großen Anstieg des Tages nicht auf seinen jungen Teamkollegen. So kämpfte sich Lipowitz über lange Zeit alleine wieder an die Gruppe mit den Stars um Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard und Roglic heran und investierte dabei viel Kraft. 33 Kilometer vor dem Ziel startete Lipowitz dann eine Solo-Attacke. Auf den letzten fünf Kilometern des steilen Schlussanstiegs hinauf zum Ziel auf den Col de la Loze brach der 24-Jährige dann etwas ein und wurde von der Gruppe wieder überholt.

«Ich glaube, wenn man den Tag hat, dann muss man auch fahren», sagte Lipowitz über die Team-Situation mit Roglic nach der Etappe der ARD. «Morgen wird noch einmal ein super harter Tag. Jetzt erst einmal erholen und dann denke ich, dass wir als Team einen guten Plan machen. Mal schauen, wie Primoz sich fühlt», sagte der Schwabe mit Blick auf die 19. Etappe von Albertville nach La Plagne.

Diese wurde am späten Donnerstagabend verändert. Wegen einer ansteckenden Rinderkrankheit am Col de Saisies und der damit verbundenen notwendigen Tötung der Tiere sowie der dadurch entstandenen Notlage der Landwirte wird der Berg gemieden. Somit reduzieren sich sowohl die Streckenlänge von 129,9 Kilometer auf 95 Kilometer als auch die ursprünglich geplanten 4.550 Höhenmeter.

Ullrich: «Lipowitz ist besser am Berg als Onley»

Ullrich ist von Lipowitz' Leistung bei der Tour begeistert. «Er hat es wirklich verdient, dass er noch auf Platz drei ist. Ich hoffe, dass er sich heute Nacht super gut erholen kann.» Der Sieger der Frankreich-Rundfahrt von 1997 ist sich sicher, dass der 24-Jährige das Weiße Trikot auch am letzten Tag in den Alpen verteidigen wird: «Lipowitz ist besser am Berg als Onley.»