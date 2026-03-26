Camprodon (dpa) – Das erste große Kräftemessen der Stars um den Tour-Dritten Florian Lipowitz in den Bergen ist bei der Katalonien-Rundfahrt ausgefallen. Heftige Winde mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde haben eine Bergankunft in 2.143 Metern Höhe in Vallter unmöglich gemacht. Die vierte Etappe wurde auf 151 Kilometer verkürzt und endete bereits in Camprodòn. Dort holte sich der Brite Ethan Vernon den Tagessieg.

Angesichts der hochkarätigen Besetzung mit Lipowitz, dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark, dem belgischen Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und dem britischen Tour-Vierten Oscar Onley sind die Kletterpartien bei dem schweren Rennen 100 Tage vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt ein wichtiger Formtest. Am Mittwoch hatten sich Evenepoel und Vingegaard bereits mit einer überraschenden Attacke in Szene gesetzt. Der Ausreißversuch war dabei erst am letzten Kreisverkehr durch einen Sturz von Evenepoel jäh gestoppt worden.

Evenepoel weiter Zweiter der Gesamtwertung

Evenepoel ging am Donnerstag wieder an den Start und ist in der Gesamtwertung Dritter hinter dem zweimaligen Etappensieger Dorian Godon aus Frankreich. Lipowitz liegt mit geringem Rückstand in Schlagdistanz.

Am Freitag und Samstag können sich die Rundfahrt-Stars aber noch in den Bergen messen, wenn die Etappen am Coll de Pal und in Santuari de Queralt enden.