Zum überragenden Sieger Paul Seixas fehlte Florian Lipowitz zum Auftakt der Baskenland-Rundfahrt im Zeitfahren über eine halbe Minute. Was dem deutschen Radprofi trotzdem Mut macht.

Bilbao (dpa) – Florian Lipowitz ist mit einem soliden Zeitfahren in die Baskenland-Rundfahrt gestartet. Die deutsche Radsport-Hoffnung fuhr auf dem 13,8 Kilometer langen Kurs in Bilbao die sechstschnellste Zeit und hatte dabei 33 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Paul Seixas aus Frankreich.

«Es war ein richtig harter Start. Es war eine gute Leistung, ich bin damit zufrieden. Jetzt kommen fünf harte Tage», sagte der 25-Jährige. Auf den ersten zweieinhalb Kilometern musste direkt ein bis zu elf Prozent steiler Anstieg bewältigt werden. Die 400 Meter lange Rampe zum Ziel wies ebenfalls bis zu 19 Prozent Steigung auf – ungewöhnlich für ein Zeitfahren.

Lipowitz entschied über Start

Auf den kommenden fünf Etappen werden bis zum Samstag noch etliche Höhenmeter gesammelt. Bereits die zweite Etappe von Pamplona nach Lekunberri wird mit zwei schweren Steigungen in der Schlussphase für weitere Unterschiede im Gesamtklassement sorgen.

Ein Start im Baskenland war bei Lipowitz mit Blick auf die Tour de France eigentlich nicht vorgesehen. «Tatsächlich habe ich gesagt, dass ich starten möchte», meinte Lipowitz. Im vergangenen Jahr war er bereits Vierter der Rundfahrt. Nach dem Auftakt dürfte der erst 19 Jahre alte Franzose Seixas der große Favorit sein.