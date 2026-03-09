Max Kanter feiert bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza seinen ersten WorldTour-Sieg. Was der Erfolg für den 28-Jährigen bedeutet und wie er das Rennen erlebt hat.

Montargis (dpa) – Der Cottbuser Rad-Sprinter Max Kanter hat überraschend die zweite Etappe bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza gewonnen und damit seinen größten Karriereerfolg gefeiert. Der 28-Jährige vom Team Astana triumphierte mit einem kraftvollen Finish nach 187 Kilometern von Épône nach Montargis knapp vor dem Neuseeländer Laurence Pithie und dem Belgier Jasper Stuyven. Für Kanter war es in seinem achten Profijahr erst der dritte Sieg und zugleich der erste auf WorldTour-Niveau.

«Das ist unglaublich. Ich habe so lange darauf gewartet. Ich muss mich beim Team bedanken. Die letzten Wochen waren nicht meine besten. Ich hatte einige Rückschläge. Es ist ein Traum, auf diese Art zu gewinnen. Es ist so ein großes Prestige hier, ich bin richtig happy», sagte Kanter und fügte hinzu: «Ich werde daraus viel Selbstvertrauen ziehen. Ich habe nicht erwartet, hier zu gewinnen.»

Die Gesamtwertung führt weiterhin der amerikanische Auftaktsieger Luke Lamperti an. Zeitgleicher Zweiter ist der Belgier Vito Braet, dahinter folgt sechs Sekunden zurück Pithie. Die Stars um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark stehen am Dienstag im Mannschaftszeitfahren von Cosne-Cours-sur-Loire nach Pouilly-sur-Loire über 23,5 Kilometer erstmals stärker im Fokus. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Nizza.