Der Däne Michael Valgren feiert beim Giro seinen bislang einzigen Erfolg bei einer der drei großen Rundfahrten. Landsmann Jonas Vingegaard bleibt wie erwartet im Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Andalo (dpa) – Radprofi Michael Valgren hat die 17. Etappe des 109. Giro d'Italia gewonnen. Der 34 Jahre alte Däne bejubelte in der Provinz Trient seinen bislang einzigen Tagessieg bei einer der drei großen Rundfahrten. Nach 202 leicht hügeligen Kilometern zwischen Cassano d'Adda und Andalo wurde der Norweger Andreas Leknessund Zweiter, der Italiener Damiano Caruso erreichte Rang drei.

In der Gesamtwertung bleibt Jonas Vingegaard weiter an der Spitze im Rosa Trikot mit komfortablem Vorsprung. Der zweimalige Tour-de-France-Champion aus Dänemark steht 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall und 4:27 Minuten vor dem Niederländer Thymen Arensman.

Am Donnerstag erwartet die Radprofis ein leicht welliges Teilstück auf der 18. Etappe mit 171 Kilometern zwischen Fai della Paganella und Pieve di Soligo im Nordosten Italiens. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Rom.