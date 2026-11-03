Die Giro-Organisatoren locken Superstar Tadej Pogacar - es gibt bei der 110. Ausgabe der Italien-Rundfahrt einen Abstecher nach Slowenien. Das Programm könnte auch einem deutschen Profi liegen.

Rom (dpa) – Die Organisatoren des Giro d'Italia haben bei der Strecken-Präsentation der 110. Ausgabe Radsport-Superstar Tadej Pogacar die Teilnahme mit einem Ausflug in sein Heimatland Slowenien schmackhaft gemacht. Wie bereits erwartet, wird der «Grande Partenza» der Italien-Rundfahrt im nordöstlichen Zipfel Triest beginnen und während der ersten Etappe am 8. Mai einen Ausflug nach Slowenien machen. Das wurde in Rom bekanntgegeben.

Das zweite Teilstück startet in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, ehe es bei der dritten Etappe schon wieder nach Italien geht. Ob der 28-jährige Pogacar wieder an den Start geht, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Er nach seiner schweren Verletzung bei der Vuelta wohl eher erneut in Spanien und bei der Tour de France loslegen dürfte.

50.250 Höhenmeter

Danach geht es für die Profis zunächst die Adriaküste hinunter, ehe ab Neapel der Weg wieder Richtung Norden mit Ziel Alpen ansteht. Insgesamt beinhaltet der kommende Giro auf 21 Etappen 50.250 Höhenmeter, die die Profis bis nach Rom am 30. Mai führen. Der Passo Gavia, Passo del Mortirolo und nach sechs Jahren Abstinenz der Monte Zoncolan gelten als Highlights. Insgesamt warten fünf Gebirgsherausforderungen. Dazu gibt es zwei Einzelzeitfahren, sechs Flachetappen und acht hügelige Teilstücke.

Nachdem das deutsche Red-Bull-Team in diesem Jahr mit der Doppelspitze aus dem Belgier Remco Evenepoel und Florian Lipowitz (26) bei der Tour de France an den Start gegangen war, könnte der deutsche Tour-Dritte des vergangenen Jahres möglicherweise zum zweiten Mal beim Giro an den Start gehen. Ein Duell zwischen Lipowitz und dem französischen Senkrechtstarter Paul Seixas (20), der möglicherweise auch beim Giro startet, könnte ein spannender Schlagabtausch werden.

In diesem Jahr gewann der Däne Jonas Vingegaard den Giro und machte sein Triple aus Tour-, Giro und Vuelta-Gesamtsieg perfekt, die er in unterschiedlichen Jahren bejubelt hatte. Der Frauen-Giro wird vom 29. Mai bis 6. Juni ausgetragen und umfasst 17.450 Höhenmeter zwischen Viareggio im Westen und den Alpen.