Auf der 19. Etappe der Tour sorgen mehr als eine halbe Million Fans für Gänsehaut-Atmosphäre. Die Radstars sind mächtig beeindruckt.

Alpe d'Huez (dpa) – Tadej Pogacar schwärmte von einer «verrückten Stimmung», John Degenkolb fand es einfach nur «gigantisch». Mehr als eine halbe Million Radsport-Fans haben auf der 19. Etappe der Tour de France den legendären Schlussanstieg mit den 21 weltberühmten Serpentinen ins Radsport-Mekka Alpe d'Huez in eine riesige Open-Air-Party verwandelt.

Als die Stars der Branche hinaufkletterten, bot ihnen das Spalier der Zuschauermassen nur noch eine kleine Gasse. «Das war wirklich ein Abenteuer, unfassbar», sagte der deutsche Radprofi Michel Heßmann in der ARD. Tausende Fans hatten bereits die Nacht in Zelten und Wohnwagen an den Hängen verbracht, an der Strecke herrschte zum Teil Stimmung wie im Megapark auf Mallorca.

Dänen «unfassbar laut und betrunken»

Kurve sieben ist jeher als die «Dutch Corner» bekannt. Hier feiern traditionell die Oranje-Fans – dieses Mal aber anscheinend nicht so wild. «Die niederländische Kurve hätte ich mir krasser vorgestellt, jetzt waren die Dänen extrem. Die waren unfassbar laut, natürlich auch alle unfassbar betrunken. Es sei ihnen gegönnt. Richtig cool», so Heßmann.

Degenkolb hatte auch nach Zieleinlauf noch «eine Gänsehaut», wie er berichtete. «Das ist die Spitze von allem, was Stimmung und Atmosphäre angeht. Das ist mit nichts zu vergleichen. Ich bin wahrscheinlich im Rennen das letzte Mal hochgefahren, aber ich werde dabei sein, wenn die Tour in Alpe d'Huez wieder vorbeikommt», sagte der frühere Paris-Roubaix-Champion. Mit 37 Jahren neigt sich seine Karriere allmählich dem Ende zu.

Auch viele deutsche Fans standen am Streckenrand, einige in alter Verbundenheit noch mit «Ulle»-Pappschildern. Auf eines müssen sie aber weiter warten: Auch 74 Jahren nach der ersten Alpe d'Huez-Bergankunft bei der Tour hat es immer noch keinen deutschen Sieger gegeben.