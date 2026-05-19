Der Italiener ist beim Giro im Zeitfahren eine Klasse für sich. Beim Kampf gegen die Uhr zeigt der Top-Favorit eine unerwartet schwache Vorstellung.

Massa (dpa) – Filippo Ganna hat das Einzelzeitfahren des 109. Giro d'Italia überlegen gewonnen. Der zweimalige Weltmeister aus Italien siegte auf der 42 Kilometer langen Etappe von Viareggio nach Massa mit 1:54 Minuten Vorsprung vor dem Niederländer Thymen Arensman. Der große Giro-Favorit Jonas Vingegaard belegte mit einem Rückstand von 3:00 Minuten nur Rang 13. Der Heidelberger Max Walscheid wurde Sechster, war 2:17 Minuten langsamer als Ganna.

In der Gesamtwertung kam Vingegaard dem Rosa Trikot des Führenden trotz seines überraschend langsamen Zeitfahrens wieder ein Stück näher. Der Däne liegt nach gut der Hälfte der 21 Etappen nur noch 27 Sekunden hinter dem Portugiesen Alfonso Eulalio. Dritter ist nun Arensman, der 1:57 Minuten hinter Eulalio liegt.

Am Mittwoch wird das Profil deutlich anspruchsvoller als beim komplett flachen Zeitfahren. Von Porcari geht es über 195 Kilometer entlang der Mittelmeerküste in Richtung Nordwesten. Dabei sind vier Bergwertungen zu bewältigen, die letzte lediglich 12,5 Kilometer vor dem Ziel.