Der Sprint-Newcomer gewinnt die nächste Etappe der Spanien-Rundfahrt. Mit dem fünften Sieg erreicht er eine Marke des deutschen Radprofis John Degenkolb. Ab jetzt wird's in der Gesamtwertung spannend.

Sevilla (dpa) - Er ist einfach nicht zu stoppen: Der britische Sprint-Newcomer Matthew Brennan hat bei seinem Vuelta-Debüt seinen bereits fünften Etappen-Erfolg gefeiert. Der 21-Jährige setzte sich auf dem 17. Teilstück zwischen Dos Hermanas und Sevilla nach 185 Kilometern im Massensprint vor dem Belgier Jordi Meeus und dem Dänen Magnus Cort Nielsen durch. Damit zog Brennan mit dem deutschen Radprofi John Degenkolb gleich, dem 2012 fünf Etappensiege bei einer Spanien-Rundfahrt gelungen waren.

Lange Zeit waren Enzo Paleni aus Frankreich und der Spanier Sinuhé Fernández als Ausreißer unterwegs, das Hauptfeld stellte Paleni nach einigen Solo-Kilometern knapp fünf Kilometer vor dem Ziel.

Roglic will im Einzelzeitfahren das Rote Trikot angreifen

In den nächsten Tagen steht nun der Kampf um das Rote Trikot im Fokus. Der führende Spanier Enric Mas hat 2:06 Minuten Vorsprung auf den derzeitigen Gesamtdritten Primoz Roglic und will nach drei zweiten Plätzen bei der Vuelta endlich eine große Rundfahrt gewinnen.

Der viermalige Vuelta-Sieger aus Slowenien kann am Donnerstag im Einzelzeitfahren über 32,1 Kilometer von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera aber noch eine Wende zu seinen Gunsten herbeiführen, Roglic gilt als stärkerer Zeitfahrer. Mit einem fünften Triumph wäre der 36-Jährige Rekordgewinner der Vuelta.

Die Entscheidung in der Gesamtwertung dürfte bei den Bergankünften der Etappen am Freitag und Samstag fallen. Am Sonntag endet die Spanien-Rundfahrt nach einer Flachetappe in Granada.