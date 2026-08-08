2024 gewinnt Kasia Niewiadoma mit vier Sekunden Vorsprung die Tour de France vor Demi Vollering. Dieses Mal liegt die Niederländerin vor der Schlussetappe acht Sekunden vor der Polin.

Nizza (dpa) - Beim Finale der Tour de France der Frauen winkt erneut ein Sekundenkrimi. Die niederländische Topfavoritin Demi Vollering hat mit ihrem Sieg auf der vorletzten Etappe das Gelbe Trikot erobert und geht mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf die Polin Kasia Niewiadoma auf das Schlussstück am Sonntag mit Start und Ziel in Nizza.

Vollering setzte sich auf dem achten Teilstück über 171,9 Kilometer von Sisteron nach Nizza mit einer scharfen Attacke am letzten Anstieg ab und rettete 17 Sekunden Vorsprung vor Elisa Longo Borghini aus Italien und Niewiadoma ins Ziel. Niewiadoma verlor damit das Gelbe Trikot, das sie erst am Vortag mit ihrem Sieg auf dem Mont Ventoux geholt hatte. Antonia Niedermaier aus Rosenheim kam mit einem Rückstand von 38 Sekunden als Elfte ins Ziel und verteidigte damit das Weiße Trikot als beste Nachwuchsfahrerin erfolgreich. Zugleich liegt sie auf einem starken fünften Gesamtrang.

Ähnliches Szenario wie 2024?

Damit könnte sich das Szenario von 2024 wiederholen. Damals hatte sich Niewiadoma in einem dramatischen Finale im Radsport-Mekka Alpe d'Huez den Toursieg in der Endabrechnung mit vier Sekunden Vorsprung auf Vollering gesichert. Wieder einmal herrscht bei der Frauen-Tour Spannung bis zum letzten Tag. Eine Konstellation, die die Männer derzeit nicht zu bieten haben. Die letzten drei Ausgaben hat der slowenische Weltmeister Tadej Pogacar mit großem Vorsprung gewonnen.

Die französische Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot ist unterdessen vor der achten Etappe ausgestiegen. Die Mountainbike-Olympiasiegerin von 2024 in Paris, die in der Gesamtwertung mit fast 15 Minuten Rückstand abgeschlagen auf Platz 14 lag, klagte über Unwohlsein.