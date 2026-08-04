Beim Giro d'Italia fuhr Antonia Niedermaier noch auf den vierten Platz im Zeitfahren, bei der Tour macht ihr dagegen der Rückenwind zu schaffen. Tagessiegerin und neue Gesamterste ist Marlen Reusser.

Dijon (dpa) – Die deutsche Hoffnungsträgerin Antonia Niedermaier hat im Einzelzeitfahren bei der Tour de France der Frauen eine Top-Ten-Platzierung klar verpasst. Die Giro-Zweite aus Rosenheim landete im Kampf gegen die Uhr über 21 Kilometer von Gevrey-Chambertin nach Dijon auf dem 24. Platz und war dabei 1:34 Minuten langsamer als die Tagessiegerin Marlen Reusser aus der Schweiz.

Niedermaier, die bei ihrem starken Giro-Zeitfahren Anfang Juni den vierten Platz belegt hatte, verbesserte sich aber trotzdem auf den neunten Platz der Gesamtwertung. Ihr Rückstand auf Reusser, die das Gelbe Trikot von der Norwegerin Sigrid Haugset übernahm, beträgt 1:43 Minuten. Zweite der Gesamtwertung ist 14 Sekunden zurück die niederländische Topfavoritin Demi Vollering, die im Zeitfahren auf den dritten Platz fuhr.

«Das Zeitfahren ist super hart gewesen. Der Berg hat mir sehr gut gefallen, aber mit dem Rückenwind und bergab ist es für mich schwierig, ein gutes Pacing hinzubekommen», sagte Niedermaier in der ARD und präzisierte: «Wir hatten ziemlich starken Rückenwind, dadurch ist es extrem schnell geworden. Ich bin mit dem Treten kaum hinterhergekommen. Das macht es für Fahrerinnen wie mich extrem schwierig.»

Vorjahressiegerin Ferrand-Prévot weit zurück

Für Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot ist unterdessen ein erneuter Triumph in weite Ferne gerückt. Die Mountainbike-Olympiasiegerin von Paris verlor 2:12 Minuten und fiel damit in der Gesamtwertung weit zurück.

Damit muss Ferrand-Prévot in den Bergen schon eine große Aufholjagd starten. Chancen dafür gibt es einige, denn das Profil wird in den nächsten Tagen bergiger. Vor allem die Kletterpartie hinauf zum Mont Ventoux am Freitag hat es in sich.

Aber auch am Mittwoch wartet bereits ein anspruchsvolles Terrain, wenn auf den 140 Kilometern von Macon nach Belleville-en-Beaujolais gleich acht Bergwertungen anstehen.