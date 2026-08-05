Auf der schweren fünften Etappe fährt die deutsche Hoffnungsträgerin zwischenzeitlich virtuell in Gelb, am Ende wird sie Sechste. Dazu übernimmt sie das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin.

Belleville-en-Beaujolais (dpa) – Trotz eines gescheiterten Ausreißversuchs hat sich die deutsche Radsport-Hoffnung Antonia Niedermaier bei der Tour de France der Frauen auf den vierten Platz der Gesamtwertung verbessert. Die 23-Jährige aus Rosenheim erreichte 45 Sekunden hinter der Gruppe der Favoritinnen als Sechste das Ziel auf der fünften Etappe in Belleville-en-Beaujolais.

Den Tagessieg nach dem Ritt durch die Weinberge nördlich von Lyon holte sich nach 140 Kilometern und acht Bergwertungen die niederländische Topfavoritin Demi Vollering vor der Gesamtersten Marlen Reusser (Schweiz) und der Polin Kasia Niewiadoma.

Das Gelbe Trikot der Gesamtersten verteidigte Reusser erfolgreich. Die Zeitfahr-Weltmeisterin liegt nun zwölf Sekunden vor Vollering. Niedermaier hat einen Rückstand von 2:40 Minuten. Damit ist das Tour-Podium noch möglich. Zugleich übernahm sie das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin.

Niedermaier zwischenzeitlich virtuell in Gelb

Niedermaier, die bereits den Giro d'Italia auf einem starken zweiten Platz beendet hatte, war gut 85 Kilometer vor dem Ziel in eine Ausreißergruppe von 19 Fahrerinnen gegangen. Mit dabei waren auch die deutsche Meisterin Franziska Koch und Ex-Tour-Etappensiegerin Liane Lippert. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung fast zwei Minuten, womit Niedermaier sogar virtuell in Gelb unterwegs war. Im Hauptfeld drückten aber die Teams von Reusser und Vollering aufs Tempo, so dass es gut 22 Kilometer vor dem Ziel zum Zusammenschluss kam.

Die französische Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot musste derweil den nächsten Rückschlag einstecken. An der vorletzten Bergwertung musste sie die Gruppe der Favoritinnen ziehen lassen. Bereits im Einzelzeitfahren am Dienstag hatte die Mountainbike-Olympiasiegerin von Paris mehr als zwei Minuten verloren.

Über welliges Terrain geht es auch auf der sechsten Etappe am Donnerstag. 153,4 Kilometer warten auf die Fahrerinnen zwischen Montbrison und Tournon-sur-Rhone. Am Freitag folgt dann die Kletterpartie zum berüchtigten Mont Ventoux hinauf. Das Finale der Frauen-Tour steigt am Sonntag in Nizza.