Lorena Wiebes sprintet bei brütender Hitze allen davon und sichert sich erneut das Gelbe Trikot. Die deutschen Fahrerinnen müssen sich gedulden.

Genf (dpa) – Die niederländische Sprinterin Lorena Wiebes hat das Auftakt-Wochenende bei der Tour de France der Frauen dominiert. Die zweimalige Europameisterin holte sich bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad auch den Sieg auf der zweiten Etappe über 147,9 Kilometer von Aigle nach Genf. Bereits am Samstag hatte sich Wiebes in Lausanne den Tagessieg geholt. Damit steht die weltbeste Sprinterin bereits bei sieben Tour-Etappensiegen in ihrer Karriere.

Wiebes siegte mit mehreren Radlängen Vorsprung vor der Italienerin Elisa Balsamo und Landsfrau Marianne Vos, nachdem Riejanne Markus (Niederlande) gut 400 Meter vor dem Ziel eingeholt worden war. Wiebes trägt damit weiter das Gelbe Trikot der Gesamtersten. Zweite ist Kim Le Court Pienaar aus Mauritius mit einem Rückstand von 14 Sekunden, gefolgt von Tour-Favoritin Demi Vollering aus den Niederlanden (0:16).

Niedermaier auf Platz 17 der Gesamtwertung

Die deutschen Fahrerinnen spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Linda Riedmann schaffte es noch auf den zehnten Platz. Die Giro-Zweite Antonia Niedermaier ist in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von 28 Sekunden auf Rang 17 am besten platziert. «Heute war eine der leichteren Etappen. Deswegen muss man es genießen. Es wird härter und härter. Wir freuen uns jetzt auf die Berge», sagte Niedermaier der ARD.

Am Montag führt die dritte Etappe über 156,5 Kilometer von Genf nach Poligny in Frankreich. Die fünfte Auflage der Rundfahrt endet am nächsten Sonntag in Nizza. Höhepunkt ist in diesem Jahr die Bergankunft auf dem legendären Mont Ventoux am Freitag.