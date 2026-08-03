Die Norwegerin Sigrid Haugset gewinnt nach einem Ausreißversuch die dritte Etappe und sichert sich das Gelbe Trikot. Antonia Niedermaier hält mit den Favoritinnen mit - und hofft jetzt auf Dienstag.

Poligny (dpa) - Ausreißerinnen-Coup bei der Frankreich-Rundfahrt: Die Norwegerin Sigrid Haugset hat eine lange Solo-Fahrt auf der dritten Etappe der Tour de France Femmes mit dem Sieg gekrönt. Die 27-Jährige setzte sich in einem spannenden Finale vor der Belgierin Lotte Kopecky durch, die die Norwegerin einen großen Teil des Rennens verfolgt hatte.

Haugset übernahm damit auch das Gelbe Trikot von der Niederländerin Lorena Wiebes, die die ersten beiden Etappen gewonnen hatte. Als Sprintspezialistin hatte Wiebes auf der bergigen Etappe Probleme und kam wie erwartet mit einem großen Rückstand ins Ziel.

Haugset hatte sich nach rund 70 der 156,5 Kilometer von Genf nach Poligny aus einer Fluchtgruppe gelöst, Kopecky setzte sich etwas später mit einer Attacke vom Hauptfeld ab und nahm die Verfolgung auf. Sie kam immer näher an Haugset heran, erst auf den letzten Kilometern fuhr die Norwegerin entscheidend davon. «Ich war so kaputt am Ende, ich weiß, mein Freund wird sauer auf mich sein, dass ich nicht gejubelt habe, aber ich konnte meine Arme einfach nicht mehr hochheben», sagte die Norwegerin.

Niedermaier zeigt starke Leistung

Eine starke Leistung zeigte die deutsche Zeitfahrmeisterin Antonia Niedermaier, die vorübergehend in einer Gruppe um die Tourfavoritin Demi Vollering (Niederlande) war und mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Am Dienstag geht es mit einem 21 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Gevrey-Chambertin nach Dijon weiter, wo sich Niedermaier eine gute Platzierung ausrechnen darf. Die fünfte Auflage der Rundfahrt endet nach insgesamt neun Etappen am Sonntag in Nizza.