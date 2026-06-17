Florian Lipowitz ist bei der ohne große Namen ausgestatteten Slowenien-Rundfahrt der Favorit. Das Red-Bull-Team um den deutschen Rad-Star unterstreicht beim Auftakt die klare Favoritenrolle.

Rogaska Slatina (dpa) – Deutschlands Rad-Star Florian Lipowitz hat seine Generalprobe für die in zweieinhalb Wochen startende Tour de France begonnen. Der 25-Jährige ging bei der Slowenien-Rundfahrt an den Start. Sein Red-Bull-Team zeigte sich in guter Verfassung – wenn auch ohne große Gegenwehr.

Sein Team, das bei dem Pro-Tour-Rennen mit einem starken Aufgebot am Start ist, dominierte das Rennen. Mannschaftskollege Laurence Pithie aus Australien feierte im Massensprint den Tagessieg. Lipowitz, der Dritte der Frankreich-Rundfahrt im vergangenen Jahr, beteiligte sich wie erwartet nicht am Sprint und beendete die erste Etappe zwischen Valenje und der kleinen Stadt Rogaska Slatina im Osten des Landes nicht unter den besten 20 Fahrern.

Sonst sind kaum World-Tour-Mannschaften dabei, die großen Namen des Radsports fehlen komplett. Bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Tour de France wird sich Lipowitz wieder mit Superstar Tadej Pogacar messen. Der viermalige Champion der Frankreich-Rundfahrt fehlt in seinem Heimatland allerdings auch. Die Rundfahrt endet am Sonntag.