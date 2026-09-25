Montreal (dpa) – Radprofi Maximilian Walscheid beendet am Jahresende überraschend seine Karriere. Der Mixed-Teamweltmeister von 2021 gab die Entscheidung im Rahmen der WM von Montreal bekannt. Der 33-Jährige wird sein Medizinstudium fortsetzen und bei seiner Mannschaft Lidl in deren Performance Center wechseln. Sein letztes Rennen wird der Münsterland Giro am 3. Oktober sein. Das Rennen hatte Walscheid 2018 gewonnen.

«Wenn man, so wie ich, den Radsport liebt und ihm einen großen Teil seines Lebens gewidmet hat, ist es nie leicht Abschied zu nehmen. Es tut weh, aber es ist der perfekte Moment und ich bin froh, ihn selbst wählen zu können», sagte Walscheid.

Enttäuschung in Montreal

Der sprintstarke Zeitfahrspezialist feierte in seiner Karriere bisher 14 Profi-Siege. Seinen wohl größten Erfolg feierte Walscheid im Nationaltrikot. Vor fünf Jahren wurde der Heidelberger an der Seite von Tony Martin, Nikias Arndt, Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger Weltmeister im Mixed-Zeitfahren. Es war das letzte Rennen in der Karriere von Tony Martin.

Bei der aktuell laufenden WM trat Walscheid ebenfalls in der Disziplin an, die deutsche Mannschaft belegte allerdings einen enttäuschenden sechsten Platz. Zuvor hatte er bereits im Einzelzeitfahren nur den 27. Platz belegt. «Er hat einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt», sagte Bundestrainer Jens Zemke.