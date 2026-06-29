Barcelona (dpa) – Der Etappenplan der 113. Tour de France:
1. Etappe (4. Juli): Mannschaftszeitfahren in Barcelona (19,6 km)
2. Etappe (5. Juli): Tarragona – Barcelona (168,5 km)
3. Etappe: (6. Juli): Granollers – Les Angles (195,9 km)
4. Etappe (7. Juli): Carcassonne – Foix (181,9 km)
5. Etappe (8. Juli): Lannemezan – Pau (158,3 km)
6. Etappe (9. Juli): Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
7. Etappe (10. Juli): Hagetmau – Bordeaux (175,1 km)
8. Etappe (11. Juli): Périgueux – Bergerac (180,4 km)
9. Etappe (12. Juli): Malemort – Ussel (185,5 km)
Ruhetag (13. Juli) in Cantal
10. Etappe (14. Juli): Aurillac – Le Lioran (166,6 km)
11. Etappe (15. Juli): Vichy – Nevers (161,3 km)
12. Etappe (16. Juli): Circuit Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (179,1 km)
13. Etappe (17. Juli): Dole – Belfort (205,8 km)
14. Etappe (18. Juli): Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
15. Etappe (19. Juli): Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km)
Ruhetag (20. Juli) in Haute-Savoie
16. Etappe (21. Juli): Einzelzeitfahren Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km)
17. Etappe (22. Juli): Chambery – Voiron (174,7 km)
18. Etappe (23. Juli): Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
19. Etappe (24. Juli): Gap – Alpe d'Huez (127,9 km)
20. Etappe (25. Juli): Le Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez (170,9 km)
21. Etappe (26. Juli): Thoiry – Paris Champs Élysées (133 km)
Gesamt: 3.321,2 km
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