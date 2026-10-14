Auf die deutschen Frauen ist Verlass. Die Teamsprinterinnen gewinnen Bronze, in der Mannschaftsverfolgung winkt ebenfalls eine Medaille. Bei den Männern ist die Weltspitze enteilt.

Shanghai (dpa) - Pauline Grabosch schaltete auf der Schlussrunde den Turbo ein und rettete die erste WM-Medaille seit drei Jahren. Die deutschen Teamsprinterinnen haben sich zum Auftakt der Titelkämpfe in Shanghai zurückgemeldet und Bronze geholt. Clara Schneider, Lea Sophie Friedrich und Grabosch gewannen das kleine Finale gegen das russische Team, das als neutrale Mannschaft wieder zugelassen ist.

Und auch auf den erfolgsverwöhnten deutschen Frauen-Vierer war wieder Verlass. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie die erst 20-jährige Messane Bräutigam fuhren in der Qualifikation die zweitschnellste Zeit und sind klar auf Medaillenkurs. Die deutschen Männer gingen dagegen sowohl im Teamsprint als auch in der Mannschaftsverfolgung leer aus.

Deutsches Team fehlt Top-Anfahrerin

Bei 46,276 Sekunden stoppte die Uhr bei Friedrich und Co. Damit ließ die deutsche Mannschaft die Russinnen hinter sich, die zwei Runden lang geführt hatten. Mehr war nicht drin, denn die Position eins erwies sich als Handicap. «Uns fehlt einfach gerade eine Anfahrerin, die eine 18,6 (Sekunden) fahren kann oder so. Dadurch verlieren wir schon eine halbe Sekunde und das ist halt das Problem», hatte Friedrich schon im Vorfeld analysiert. So kam es auch: Die 22-jährige Schneider fuhr Zeiten knapp über der 19-Sekunden-Marke. Kein Vergleich zu Weltmeister China oder den zweitplatzierten Britinnen.

Zwischen 2020 und 2023 hatten Grabosch, Friedrich und Emma Hinze viermal in Serie WM-Gold gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren war das deutsche Team in zum Teil stark veränderter Besetzung leer ausgegangen. Hinze ist in diesem Jahr Mutter eines Sohnes geworden und will bei der Heim-EM in Berlin nächsten Februar ihr Comeback geben.

Deutsche Männer chancenlos

Eine Enttäuschung gab es im Teamsprint für die deutschen Männer. Henric Hackmann, Nik Schröter und Luca Spiegel schieden auf dem neunten Platz in der Qualifikation aus und verpassten damit auch wichtige Punkte im Rennen um die Olympia-Teilnahme. Nicht zu schlagen war wieder einmal das niederländische Team um Superstar Harrie Lavreysen, der bereits seinen 21. Weltmeistertitel einfuhr und damit seinen Rekord weiter ausbaute.

Auf die deutschen Frauen ist Verlass, so auch in der Mannschaftsverfolgung. Mit einer Zeit von 4:09,978 Minuten mussten sich Franziska Brauße und Co. nur hinter Großbritannien (4:08,055) einordnen. Am Donnerstag geht es für das deutsche Team, das seit Jahren ein Medaillengarant ist, um den Einzug ins Finale, das in der chinesischen Metropole am Abend (13.48 Uhr/MESZ) ausgetragen wird.

Der deutsche Männer-Vierer ist indes nicht konkurrenzfähig mit der Weltspitze. Nach Platz sechs in der Qualifikation folgte in der ersten Runde auf Platz acht das Aus. Mit einer Zeit von 3:51,449 Minuten blieben Max-David Briese, Tim Torn Teutenberg, Moritz Binder und Benjamin Boos mehr als fünf Sekunden hinter den Top-Teams.