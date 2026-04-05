Franziska Koch sorgt für Tempo am Oude Kwaremont – und ebnet damit ihrer Teamkollegin Demi Vollering den Weg zum Triumph in Flandern. Was machte den Unterschied beim Klassiker aus?

Oudenaarde (dpa) – Auch dank der Unterstützung von Franziska Koch hat Demi Vollering erstmals die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Die deutsche Straßenradmeisterin Koch leitete die entscheidende Attacke für die Niederländerin ein, die in Oudenaarde nach 164,1 Kilometern einen überlegenen Sieg feierte. Hinter Europameisterin Vollering belegte die amtierende Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich Platz zwei. Dritte wurde die Niederländerin Puck Pieterse, Koch fuhr letztlich auf Rang zehn ein.

«Es war nicht nur ich, die anderen haben davor tolle Arbeit geleistet. Wir wollten das Rennen am Koppenberg auseinanderreißen und dann hinten raus den Unterschied machen. Das ist gelungen», sagte Koch. Vollering meinte: «Es war echt schmerzhaft am Ende. Aber natürlich habe ich versucht, das auch ein bisschen zu genießen. Das Team hat einen echt guten Job gemacht, das war bei dem Gegenwind nicht einfach.»

Bis 18 Kilometer vor dem Ziel führte eine große Gruppe mit Vollering und der dreimaligen Flandern-Siegerin Lotte Kopecky das Rennen an. Dann fuhr Koch mit hohem Tempo in den Oude Kwaremont. Vollering übernahm das Kommando und entschied am vorletzten Anstieg das Rennen. Für die 29-Jährige, die bereits Lüttich-Bastogne-Lüttich, den Flèche Wallonne und das Amstel Gold Race und die Tour gewonnen hat, ist der Sieg in Flandern ein weiterer Meilenstein der Karriere.