2020 war Emma Hinze bei der WM in Berlin zum Triple gerast. Im Februar könnte sie dort im Velodrom nach der Geburt ihres Sohnes bei der EM auf die Bahnrad-Bühne zurückkehren.

Shanghai (dpa) – Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze könnte nach der Geburt ihres Sohnes bei der Heim-EM in Berlin im Februar ihr Comeback geben. «Der Plan ist im Moment, dass sie zur EM wieder einsteigt. Das hängt auch davon ab, wie sie ins Training wieder reinfindet, ob alles ohne Komplikationen von sich geht», sagte Bundestrainer Jan van Eijden im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Shanghai.

Hinze und der frühere Bahnrad-Star Maximilian Levy waren vor einigen Monaten Eltern eines Sohnes geworden, die beiden hatten jüngst auch ihre Hochzeit verkündet.

An die Bahn in Berlin hat Hinze schöne Erinnerungen. 2020 holte sie im Velodrom bei der WM drei Titel im Sprint, Keirin und Teamsprint. Insgesamt hat die 29-Jährige acht WM-Titel und zwei olympische Medaillen (Silber und Bronze im Teamsprint) eingefahren. Laut van Eijden ist auch vorgesehen, dass sie wieder im Teamsprint fährt. Die EM in Berlin findet vom 10. bis 14. Februar statt.