Im Sommer wird die deutsche Roubaix-Gewinnerin Franziska Koch Zeitfahr-Meisterin, vor kurzem holt sie Bronze bei der WM. Bei der EM enttäuscht sie.

Sencur (dpa) – Die deutsche Zeitfahr-Meisterin Franziska Koch hat bei der Rad-Europameisterschaft ein enttäuschendes Ergebnis im Rennen gegen die Uhr erzielt. Die 26 Jahre alte Gewinnerin von Paris-Roubaix verpasste beim Einzelzeitfahren als Elfte eine Top-Ten-Platzierung in Slowenien. Bei der WM in Montreal hatte sie vor kurzem noch Bronze geholt.

Koch war auf dem 22 Kilometer langen Kurs 2:57 Minuten langsamer als Zeitfahr-Europameisterin Marlen Reusser aus der Schweiz, die ihren Titel verteidigte und bereits bei der WM Zeitfahr-Gold bejubelt hatte.

Tour-de-France-Siegerin Demi Vollering aus den Niederlanden wurde mit einem Abstand von 23 Sekunden Zweite. Die Französin Juliette Berthet wurde am letzten Tag der EM Dritte.